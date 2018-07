NBA yıldızı Akdeniz'de göçmen kurtarma operasyonuna katıldı

Geçen Salı günü, İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın Akdeniz'de yaptığı kurtarma operasyonunda parçalanmış bir teknede bir kadın ile bir bebeğin cesedine ulaşılmış, bir kadın ise kurtarılmıştı.

Bu operasyonun görüntülerinde, NBA yıldızı Marc Gasol'un da aktif olarak denizdeki yardım çalışmalarına katıldığı görüldü.

Gasol operasyonun ardından Twitter'a bir mesaj yazarak "Hayal kırıklığı, öfke ve çaresizlik. Bu kadar savunmasız insanın denizde kaderlerine terk edilmesi inanılmaz" dedi.

Frustration, anger, and helplessness. It’s unbelievable how so many vulnerable people are abandoned to their deaths at sea.

Deep admiration for these I call my teammates at this time @openarms_fund pic.twitter.com/TR0KnRsrTE