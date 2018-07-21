NBA yıldızı Akdeniz'de göçmen kurtarma operasyonuna katıldı

Geçen Salı günü, İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın Akdeniz'de yaptığı kurtarma operasyonunda parçalanmış bir teknede bir kadın ile bir bebeğin cesedine ulaşılmış, bir kadın ise kurtarılmıştı.

Bu operasyonun görüntülerinde, NBA yıldızı Marc Gasol'un da aktif olarak denizdeki yardım çalışmalarına katıldığı görüldü.

Gasol operasyonun ardından Twitter'a bir mesaj yazarak "Hayal kırıklığı, öfke ve çaresizlik. Bu kadar savunmasız insanın denizde kaderlerine terk edilmesi inanılmaz" dedi.

Frustration, anger, and helplessness. It’s unbelievable how so many vulnerable people are abandoned to their deaths at sea.

Deep admiration for these I call my teammates at this time @openarms_fund pic.twitter.com/TR0KnRsrTE — Marc Gasol (@MarcGasol) 17 Temmuz 2018

Türkiye'de çekilen o fotoğrafla başladı

İtalyan gazetelerinde mülakatları yayımlanan Marc Gasol, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlere yardıma, 2015'te 3 yaşındayken hayatını kaybeden Alan Kurdi'nin görüntüleri sonrası karar verdiğini anlattı.

Gasol, La Repubblica gazetesine verdiği mülakatta, "Sizi bu çalışmalara katılmaya iten ne oldu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"2015'te Türk sahillerinde ölen Suriyeli çocuk Alan'ın fotoğrafı bende öfke hissi yarattı, aynı zamanda da bu gibi şeylerin bir daha yaşanmaması için her birimizin payına düşeni yapması gerektiğini anlamamı sağladı."



Gasol, Open Arms örgütünün kurucusu Oscar Camps'la tanışmasının ardından da örgütün gemisiyle yardım çalışmalarına katılmaya karar verdiğini anlattı. Gasol, Open Arms'ın kurucusu Camps'ın "tüm maddi, şahsi ve lojistik kaynaklarını bu davaya adamasına hayran kaldığını" söyledi.

Tanınmış bir basketbol yıldızı olarak, göçmenleri kurtarma çalışmalarıyla "örnek olmak" istediğini de söyleyen Gasol, "Bu yaşananların ne kadar vahim olduğunu göstermek zorundayız" dedi.

Kaynak: Reuters, BBC