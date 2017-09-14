  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Nazarbayev: Suriye'ye asker gönderebiliriz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Birleşmiş Milletlerin karar alması halinde Suriye'ye asker gönderebileceklerini belirtti.

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Nazarbayev: Suriyeye asker gönderebiliriz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Birleşmiş Milletlerin (BM) karar alması halinde Suriye'ye asker gönderebileceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, başkent Astana'daki Akorda Sarayı'nda düzenlendiği basın toplantısında, Suriye'yle ilgili bir soru üzerine, Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın bugün başladığına dikkati çekti.

Astana'daki görüşmelerin sonucunda çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulduğunu hatırlatan Nazarbayev, bugünkü toplantılarda bir sonraki çatışmasızlık bölgelerinin tartışılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Suriye'deki kriz yüzünden çok sayıda kişinin öldüğünü ya da mülteci konumuna düştüğünü vurguladı.

Kazakistan'ın Suriye'ye asker gönderip göndermeyeceği sorusuna Nazarbayev, "Birleşmiş Milletler (BM) bazı güçleri (Suriye'ye) gönderme kararı alırsa biz BM üyesi olarak oraya askerlerimizi gönderebiliriz." yanıtını verdi.

Etiketler: Kazakistan, nazarbayev, Astana, suriye
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