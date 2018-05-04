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Nazarbayev ile Putin telefonda görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde, ikili iş birliğinin yanı sıra Ermenistan'daki durum da gündemdeydi.

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Nazarbayev ile Putin telefonda görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşme yaptı. 

Liderler ikili iş birliğinin mevcut durumu ve geleceğinin yanı sıra Ermenistan'daki durum dahil bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularını da konuştu. 

Putin ve Nazarbayev, 14 Mayıs'ta Soçi'de yapılması planlanan Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısı hazırlıkları dahil ileride yapacakları görüşmelerin programlarını değerlendirdi.

İki ülke liderleri geçen yıl Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) dış ticaret hacminin yüzde 24,4 ve karşılıklı ticaret hacminin 26,1 arttığından bahsetti.

Ayrıca taraflar uluslararası toplumun AEB'ye ilgisinin yükseldiğini de konuştular. İki lider 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla karşılıklı tebriklerini iletti.

Kaynak: AA

Etiketler: nazarbayev, Kazakistan, Putin, Ermenistan
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