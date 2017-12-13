  • 13 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Nauert: Suriye'de bizim işimiz bitmedi

Rus askerlerinin Suriye'den çekilmesini değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert,"Rusya,Suriye'de görevin bittiğini düşünebilir. Suriye'de bizim işimiz bitmedi." dedi.

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Nauert: Suriyede bizim işimiz bitmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus askerlerini Suriye'den çekeceği yönündeki açıklamasının gündeme getirilmesi üzerine bu konuya değinen Nauert, şunları kaydetti:

"Çok ilginç; Rusya, Suriye'de görevin bittiğini düşünebilir. Suriye'de bizim işimiz bitmedi. 'Biz' derken ABD'yi, bütün koalisyon güçlerini kastediyorum. DEAŞ'ın elinde olan yerler var, ülkede hala istikrarın sağlanması gerekiyor. Eğer Rusya çekilecekse bu onların seçimi fakat biz müttefiklerimizle ülkede istikrar sağlamaya devam edeceğiz."

"Suriye'nin geleceğinde Esed'in olacağını düşünmüyoruz"

Nauert'e, ABD'de yayın yapan New Yorker dergisindeki bir makalede geçen "ABD, Esed'le 2021 yılına kadar görevde kalması konusunda anlaştı." iddiası soruldu.

ABD'nin Suriye konusunda Cenevre sürecini takip ettiğini belirten Nauert, "Suriye'nin geleceğinde Esed'in olacağını düşünmüyoruz. Bu, Suriye halkının vereceği bir karardır." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ısrarlı sorular üzerine, "Makalede 2021'e kadar Esed'in iktidarda kalmasını kabul ettiğimiz yazılıyor. Biz böyle bir şeyi kabul etmedik." açıklamasını yaptı.

AA 

Etiketler: abd, heather nauert, suriye, rusya'nın suriye'den çekilmesi
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