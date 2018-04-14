NATO'dan Suriye hamlesi

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de Esed rejimine karşı sınırlı harekatına dünyadan da tepkiler gelmeye devam ediyor.

Operasyonları desteklediğini açıklayan NATO, yeni bir Suriye hamlesi yaptı.

NATO, Brüksel'deki karargahta öğleden sonra Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplanacak. ABD, İngiltere ve Fransa, NATO karargahında müttefikleri operasyonla ilgili bilgilendirecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg daha önceki açıklamasında, operasyonun rejimin Suriye halkına tekrar kimyasal saldırı düzenleme gücünü zayıflatacağını söyledi.

Stoltenberg, Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının sorumlularının hesap vermesi gerektiğini sözlerine ekledi ve ülkeleri Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne bağlı kalmaya çağırdı.

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurulması talimatını verdi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere ile, sabaha karşı 4 sularında başkent Şam ile, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombaladı.

7 Nisan Duma katliamı sonrası operasyon sinyali

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber