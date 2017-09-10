NATO'dan Kuzey Kore tepkisi: Küresel bir cevap gerekiyor

Nükleer denemeleriyle gerilimi artıran Kuzey Kore'ye bir tepki de NATO'dan geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kuzey Kore'ye küresel bir cevap gerekiyor." dedi.

Son olarak denediği hidrojen bombası ile bulunduğu bölgeyi diken üstünde tutan Kuzey Kore'ye NATO da tepki gösterdi.

Stoltenberg, Kuzey Kore'yi "pervasız" davranmakla suçladı. Bu davranışların küresel bir tehdit olduğunu vurguladı.

Buna karşılık da küresel bir cevap gerektiğini belirten Stoltenberg, Kuzey Kore ekonomik yaptırımlarla da baskı uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Kuzey Kore krizi konusunda siyasi çözüme de değinen Stoltenberg, "Barışcıl bir çözüme nasıl katkıda bulunabileceğimiz üzerinde duruyoruz." dedi.

