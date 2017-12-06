NATO'dan Kudüs açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen NATO-Gürcistan Komisyonu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi planına yönelik bir soru üzerine Stoltenberg, "Bu tür konularda karar alma yetkisi ülkelere ait. Buna saygı duyuyorum. Başkan (Donald) Trump bugün bir konuşma yapacağını açıkladı. Bu konuşma henüz yapılmadı. Dolayısıyla henüz yapılmamış bir konuşma hakkında yorum yapmak için biraz erken olduğunu düşünüyorum." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun Ortadoğu Barış Süreci'nin bir parçası olmadığını ancak tüm ittifak üyelerinin Ortadoğu'daki soruna barışçıl çözüm bulunması için çabaları desteklediğini vurguladı.

AA