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NATO'dan körfez ülkeleriyle ilgili açıklama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Körfez ülkelerinin güvenliğinin, NATO üyesi ülkelerin güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

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NATOdan körfez ülkeleriyle ilgili açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Körfez ülkelerinin güvenliğinin, NATO üyesi ülkelerin güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Stoltenberg, Kuveyt'in Havalli kentinde NATO'nun bölgesel merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, bölgesel merkezin Kuveyt ile NATO arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve NATO ile Körfez ülkelerinin tamamı arasında ortaklığın güçlendirilmesi amacıyla oluşturulduğunu söyledi.

NATO tarihinde bir ilk olarak Körfez'de açılan merkezin, Körfez ülkeleri ile NATO arasında başta terörle mücadele olmak üzere tüm alanlarda iş birliğini canlandıracağını belirten Stoltenberg, "Terör, silahların yaygınlaşması, elektronik saldırılar gibi ortak güvenlik tehditleri ile karşı karşıyayız. Öte yandan barış ve istikrar gibi aynı emelleri taşıyoruz. Daha güvenilir bir şekilde beraber çalışmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Körfez ülkelerinin güvenliğinin, NATO üyesi ülkelerin güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu kaydetti.

Etiketler: nato, Stoltenberg, körfez ülkeleri
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