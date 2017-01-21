  • 21 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.769
    EURO 4.033
  • BIST 83067.15
    ALTIN 146.275
Buradasınız : » » NATO'dan Donald Trump'a hatırlatma

NATO'dan Donald Trump'a hatırlatma

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifaka "köhne" diyen Trump'ı kutladığı mesajında, NATO'nun Avrupa kadar ABD için de iyi olduğunu belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
NATOdan Donald Trumpa hatırlatma

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yayımladığı mesajla, Donald Trump'ı tebrik etti.

Mesajında, ABD'nin, 1949'da Washington'da kurulduğundan beri NATO'da öncü bir rol oynadığını belirten Stoltenberg, Washington'ın bugün de ittifak üyelerinin ortak güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını göstermeye devam ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"NATO, tarihteki en başarılı ittifaktır ve onun gücü Avrupa olduğu kadar ABD için de iyidir. İttifakımızı güçlendirmek ve terörizm dahil değişen gelişmelere yanıt vermeye devam etmeyi sağlamak için müttefiklerimiz arasında adil bir yük paylaşımı çerçevesinde Başkan Trump'la yakın bir şekilde çalışmak için sabırsızlanıyorum."

Stoltenberg, Trump'ı bu sene Brüksel'deki yapılacak NATO Zirvesine de davet etti.

NATO'ya köhne demişti

ABD Başkanı Trump, göreve gelmeden önce verdiği bir röportajda, NATO'yu "köhne" olarak nitelemiş, seçim kampanyası sırasında da sık sık, NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğini söylemişti. 

Etiketler: nato, Donald Trump, Stoltenberg
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER