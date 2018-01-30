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NATO'dan Afganistan mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da meydana gelen terör saldırılarına ilişkin konuştu.

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NATOdan Afganistan mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada, terör saldırıları nedeniyle ulusal yas ilan edilen Afganistan'da güvenlik güçlerinin, direnişçilerle cesur ve dirayetli şekilde mücadele ettiğini söyledi. 

Kabil'de askeri birliğe bombalı saldırı

Stoltenberg, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde eğitim desteğini artırdığını ve Afgan güvenlik güçlerinin yetenek ve kabiliyet gelişimine destek verme konusunda kararlı olduğunu anlattı. 

Afganlar tarafından kabul gören, onların girişimiyle yürütülecek barış ve uzlaşı sürecine odaklanılması gerektiğini, istikrarlı bir Afganistan'ın herkes için faydalı olacağını vurguladı.

NATO'nun terörle mücadele konusunda Afganistan'ın yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Stoltenberg, barış ve uzlaşı için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. 

Kabil'de İçişleri Bakanlığı binası yakınında cumartesi ambulansla gerçekleştirilen intihar saldırısında 103 kişi hayatını kaybetmiş, 250'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kabil'in batısındaki bir askeri üsse bu sabah düzenlenen ve DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda ise 11 Afgan askeri öldü, 16 asker yaralandı.

Kaynak: AA

Etiketler: nato, Afganistan, Jens Stoltenberg
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