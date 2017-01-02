NATO'da bayraklar yarıya indi

İstanbul'da 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına Kuzey Atlantik İttifakı'ndan da tepki geldi.
Brüksel'deki NATO karargahı önündeki bayraklar yarıya indirildi.
Bayrakların yarıya indirilmesini, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg teklif etti.
Stoltenberg'in teklifi ittifakın diğer üyelerinden de tam destek gördü.
Saat 11.00'da Türk bayrağından başlanarak Brüksel'deki karargah önünde bulunan tüm bayraklar yarıya indirildi.
Bayraklar 2 gün boyunca yarıya indirilmiş olarak kalacak.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, saldırıya tepkisini sosyal medyadan yayınladığı "İstanbul yeni yıla trajik bir olayla girdi, çok üzgünüm" mesajıyla göstermişti.