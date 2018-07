NATO zirvesinin ikinci gününde gözler Afganistan üzerinde

Siyaset yerine NATO politikalarına odaklanmak isteyen liderler, bugün Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Ghani ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko da dahil olmak üzere NATO üyesi olmayan ortaklarını ağırlayacak.

İngiltere daha fazla birlik görevlendirecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, NATO'nun Afgan ordusunun eğitilmesi misyonu için ülkesinin daha fazla birlik görevlendirileceğini açıkladı.

May gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz Afganistan'da NATO'nun Kararlı Destek misyonu için ek 440 personel görevlendireceğiz; bence bu NATO çağırdığında İngiltere'nin öne çıkacak ilk ülkelerden biri olduğunu gösteriyor" dedi.

2024'e kadar desteğe devam etme kararı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Batı ülkelerinde halkın, ülkelerinin bu savaşa dahil olmasından duyduğu bıkkınlığa rağmen, liderlerin Afgan güvenlik güçlerini finanse etmeye 2024 yılına kadar devam etmelerini istediklerini açıkladı.

Ortalama yıllık giderler 1 milyar dolar civarında ve Stoltenberg bu finansman seviyesinin karşılanmasını beklediğini söylüyor.

Trump'ın Afganistan kararı

Liderler, Trump'ın Afganistan konusundaki askeri yaklaşımı hakkında daha fazla bilgilendirilmek istiyorlar.

Trump geçen Ağustos ayında, Taliban militanlarını müzakere masasına zorlamak için hava saldırılarını artırma kararı almış ve Amerikan askerlerinin bu ülkede kalışını bir yıl daha uzatırken 3 bin kişilik yeni birlik gönderilmesini onaylamıştı.

Amerikalı yetkililer yaptıkları açıklamada Washington'un bu stratejiyi tekrar gözden geçirmeye hazırlandığını söylediler.

Diğer gündem Gürcistan ve Ukrayna

Liderler ayrıca Gürcistan ve Ukrayna ile ilişkileri görüşecekler. NATO üyesi olmak isteyen bu iki ülke Afganistan'daki askeri güce katkı yapıyorlar ancak her ikisinin de NATO'ya girme ihtimalleri, topraklarında bulunan Rus askeri varlığı nedeniyle zayıf.

NATO kurallarına göre, toprak bütünlüğü üzerinde çatışma halinde olan ülkeler ittifaka katılamıyor. Bu durumda iki ülkenin de NATO üyelik müzakerelerinde bir ilerleme beklenmiyor.

NATO'ya 30. üye olarak katılması için resmen davet almış olan Makedonya ile müzakerelerin başlaması nedeniyle bugün özel bir tören düzenlenecek.

Atlantik ötesi iki taraf arasında gerginlik

Brüksel'de dün başlayan NATO zirvesinde, ittifakın Atlantik ötesi iki tarafı arasındaki gerginlik hissediliyor.

Trump NATO zirvesinin ilk gününde müttefikleri milli hasılalarının yüzde 2'si olarak hedeflenen savunma harcamalarını yapmadıkları için eleştirdi ve Almanya'yı Rus enerjisinin esiri olmakla suçladı.

Trump, dün gece Twitter'da yaptığı açıklamada "Geçen yıl ziyaretimden bu yana NATO ülkeleri benim isteğim üzerine milyarlarca dolar daha harcadılar, ama hiç yeterli değil. ABD çok fazla harcama yapıyor" dedi.

Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn’t nearly enough. U.S. spends too much. Europe’s borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable!