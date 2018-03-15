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Buradasınız : » » NATO Zirvesi'nde polis krizi

NATO Zirvesi'nde polis krizi

Belçika'da federal polisin NATO Zirvesi için yeterli elemanının olmaması nedeniyle bölgesel teşkilatlardan yardım isteyen İçişleri Bakanı Jambon, destek bulmakta zorlanıyor.

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NATO Zirvesinde polis krizi

Flamanca resmi yayın yapan VTM televizyonunun haberine göre, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek zirvede güvenliği sağlamak için 3 bin 500 polis görevlendirmeyi planlayan İçişleri Bakanı Jan Jambon, bölgesel polis teşkilatlarından personelin yüzde 10'unu Brüksel'e göndermelerini istedi.

Ghent ve Vilvoorde belediyeleri, personel sayısının yetersiz olduğunu ileri sürerek Brüksel'e destek yollayamayacağını açıkladı.

Yoğun güvenlik önlemi bekleniyor

NATO'nun iki yılda bir düzenlediği zirve, bu yıl Brüksel'de yapılacak. NATO ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'deki zirve sırasında 29 devlet ya da hükümet başkanı bulunacak. Zirvenin yapılacağı yeni NATO Karargahı çevresinde ve şehir genelinde yoğun güvenlik önlemi alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: zirve, nato, jan jambon, brüksel, Belçika
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