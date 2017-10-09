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"NATO yeni bir Soğuk Savaş istemiyor"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun faaliyetlerinin savunma amaçlı olduğunu, yeni bir Soğuk Savaş istemediğini belirtti.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bükreş'te NATO Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu açılış konuşmasında ittifakın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun "sözünü tutan" bir ittifak olduğuna işaret eden Stoltenberg, "Ne yaptığımızı açıklıyoruz ve taahhüt ettiklerimizi de yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Stoltenberg, NATO'nun yeni güvenlik ortamının getirdiği sınama ve tehditler karşısında evrildiğine değinerek, ittifakın güneyde ve doğuda varlığını arttırdığına dikkati çekti.

Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'daki NATO birliklerinin tam anlamıyla işlevsel hale geldiğini vurgulayan Stoltenberg, bu birliklerin, "Bir müttefike yapılan saldırı tüm ittifaka yapılmış sayılacaktır" mesajını net şekilde verdiğini bildirdi.

"NATO yeni bir Soğuk Savaş istemiyor"

Stoltenberg, Rusya'nın NATO müttefikleri sınırlarında askeri yığınak yapmasından dolayı endişe duyduklarını aktardı.

NATO faaliyetlerinin orantılı, uluslararası sorumlulukları bağlamında tamamıyla savunma odaklı olduğunu ifade eden Stoltenberg, Rusya'nın özellikle "ZAPAD 2017" tatbikatı sırasında yeterince şeffaf davranmamasını eleştirdi.

Stoltenberg, Rusya'ya uluslararası sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaparak, "Rusya, bizim kalıcı komşumuz. Rusya'yı izole etmek istemiyoruz. NATO yeni bir Soğuk Savaş istemiyor." dedi.

"DEAŞ sahada güç kaybediyor"

NATO'nun DEAŞ'a karşı mücadelede uluslararası koalisyonun üyesi olduğunu hatırlatan Stoltenberg, erken uyarı uçaklarıyla ittifakın mücadeleye önemli katkıları olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, NATO'nun Irak güvenlik güçlerine eğitim verdiğini, böylelikle DEAŞ'a karşı mücadeleye katkıda bulunduğunu bildirdi.

DEAŞ'a karşı mücadelenin ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Stoltenberg, "DEAŞ sahada güç kaybediyor, kaçmaya başladılar." dedi.

"Brüksel Zirvesi'ne hazırlık devam ediyor"

Stoltenberg, bir sonraki NATO zirvesinin 2018'de Brüksel'de gerçekleşeceğini belirterek, zirve hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti. AA

Etiketler: nato genel sekreteri, Stoltenberg, bükreş, nato, rusya
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