NATO ve Japonya'dan iş birliği adımı

Japonya ile NATO arasındaki iş birliğinin geliştirileceği bildirildi.

Avrupa Birliği-Japonya Zirvesi için Brüksel'de bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

Abe, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, NATO ve Japonya'nın 3 yıl önce imzaladığı İş Birliği Ortaklık Programı'ndan beri güvenlik ortamının çok değiştiğini belirterek özellikle Kuzey Kore ve Güney Çin Denizi'ne ilişkin ortaya çıkan yeni sınamaların önemli olduğunu kaydetti.

Şinzo Abe, "Uluslararası camiadaki sınamalar karşısında Japonya-NATO arasındaki iş birliğinin çok sağlam olması gerekiyor." dedi.

Japon güvenlik güçlerinin NATO'nun ortak tatbikatlarına katıldığını ifade eden Abe, ilişkilerin daha da ileriye götürülmesinin önemine dikkati çekti. Abe, "iki güvenilir ortak olarak" NATO ve Japonya'nın özellikle siber savunma alanında adım atabileceğini vurguladı.

Abe, Japonya'nın NATO bünyesinde bir temsilcilik açmak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yakın zamanda Japonya'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Stoltenberg de NATO ve Japonya'nın barış ve güvenlik alanında önemli ortaklığı bulunduğunu, tarafların bilgi paylaşımı, eğitim ve ortak tatbikatlar alanlarında iş birliğini artırma kararı aldığını kaydetti.

Japonya ve NATO'nun denizcilik alanında da iş birliğini geliştireceğini söyleyen Stoltenberg, "Japonya, NATO'nun Avrupa-Atlantik dışındaki en eski ortaklarından biri. NATO'nun Güven Fonu'na yaptığınız katkılar çok takdir ediliyor." diye konuştu.

"Küresel sınamalar, küresel tepki ister" diyen Stoltenberg, özellikle siber savunma alanında Japonya'nın NATO için "kilit önemde bir ortak" olduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, Kuzey Kore'nin nükleer programı hakkında Japonya ile siyasi diyalog yürüttüklerini belirterek Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden tüm nükleer ve balistik faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.