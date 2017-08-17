NATO ve Avrupa ülkeleri İspanya'daki terör saldırısına tepki gösterdi

İspanya'nın Barcelona kentini hedef alan terör saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, tüm Avrupa'nın Barcelona ile olduğunu belirterek, "Düşüncelerim kurbanlar ve bu korkakça saldırıdan etkilenen masum kişilerle." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yazılı açıklamasında, Barcelona'daki saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Bu korkakça saldırı, aileleri ve dostlarıyla zaman geçiren ve hayatın tadını çıkaranları kasten hedef aldı. Böylesine saldırılar bizi asla sindiremez." ifadesine yer verdi. Juncker, AB Komisyonu'nun her türlü gerekli yardım ve destek için hazır olduğunu da bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından, "Barcelona'daki korkunç saldırıyı kınıyorum. Düşüncelerim saldırıdan etkilenenlerle. Terörle mücadelede biraradayız." mesajını paylaştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İspanya'daki gelişmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim bugün Barcelona'daki korkunç saldırının kurbanları ve bu olayla ilgilenen acil hizmetlerle. İngiltere, terörün karşısında İspanya ile ayakta duruyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da aynı platformdan paylaştığı açıklamasında, "Barcelona saldırısından dolayı üzgün ve endişeliyim. Düşüncelerimiz olaydan etkilenenlerle. Britanya vatandaşlarının yardıma ihtiyaçları olup olmadığının tespiti konusunda elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan paylaştığı mesajında birlik ve kararlılığa vurgu yaparak, "Fransa'nın dayanışması ve tüm düşüncelerim Barcelona'daki trajik saldırının kurbanlarıyla." ifadelerine yer verdi.

İspanyol kökenli Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da saldırıyı kınayan bir mesaj yayınlayarak, Paris ve Barcelona'nın paylaşma, aşk ve hoşgörü kentleri olduğunu, bu değerlerin terörizmden daha güçlü olduğunu belirtti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, kurbanlarının yasını paylaştıklarını kaydederek, İspanya ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, sosyal medyadaki açıklamasında, saldırı nedeniyle derin bir şok içinde olduğunu ifade ederek, "Kurbanlar ile onların yakınları ve dostlarının acısını paylaşıyoruz." ifadesine yer verdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, "Barcelona'da suçsuz insanlara yönelik saldırıdan çok korkunç görüntüler var. Dünyanın her tarafından bir araya gelen insanlar olduğu bir yerde yapılan saldırı kara bir gündür." mesajını paylaştı.

Avusturya Başbakanı Christian Kern, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Barcelona'dan korkunç haber, dualarım mağdurlar ve yakınlarıyla." mesajına yer verdi.

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz da sosyal medya hesabından, "Masum insanlara yönelik gerçekleştirilen bu kanlı saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Dualarım mağdurlarla. Terör başarılı olamayacak." paylaşımında bulundu.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısıyla ilgili, "İtalya, yerel ve İspanyol yetkililerinin yanındadır. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenenlerle." ifadesini kullandı.

Barcelona kent merkezindeki ünlü Las Ramblas Caddesi'nde bir minibüsün kalabalığın arasına daldığı terör saldırısının ardından İtalya ve Malta'dan İspanya'ya destek mesajları geldi.