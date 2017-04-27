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NATO ve AB'den Makedonya Meclisi'ndeki olaylara tepki

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Makedonya Meclisi Başkanlığı seçimi sonrası bazı vekillerin rehin alındığı olaylara tepki gösterdi.

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NATO ve ABden Makedonya Meclisindeki olaylara tepki

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NATO ve Avrupa Birliği (AB), Makedonya Meclisi Başkanlığı seçimi sonrası bazı vekillerin rehin alındığı olaylara tepki gösterdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üsküp Meclisindeki saldırılar karşısında şok oldum. Tüm partiler, demokratik süreçlere saygı göstermeli, şiddeti değil diyaloğu kullanmalı." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ın ortak açıklamasında da, "Üsküp Meclisi üyelerine yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Mecliste şiddet eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez, itidal çağrısı yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Talat Caferi'nin Meclis Başkanı seçilmesinin olumlu olarak kaydedildiği belirtildi.

Caferi'nin Meclis Başkanı seçilmesinin ardından meclis önündeki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) yanlıları içeri girdi.

Maskeli grup, bazı milletvekillerini rehin alıp darbederken, aralarında AA kameramanının da bulunduğu bazı basın mensupları da Meclis binasında rehin kaldı.

Olaylar halen sürüyor. AA

Etiketler: nato, Avrupa Birliği, Makedonya Meclisi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Makedonya Meclisi'nde olaylar
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