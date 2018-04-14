NATO ülkelerinden Suriye operasyonuna destek

Suriye gündemli olağanüstü NATO toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası baısn mensuplarının sorularını yanıtlayan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Doğu Guta'da kimyasal silah kullanan Suriye'yi kınadı.

Kimyasal silah yasağının korunması gerektiğine dikkat çeken Stoltenberg, tüm NATO ülkelerinin Suriye'deki operasyonu desteklediğini açıkladı.

Operasyondan önce NATO'nun bütün yolları tükettiğini hatırlatarak askeri çözüm dışında bir seçenek kalmadığını belirtti.

Stoltenberg daha önce Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'ye desteğini açıklamıştı.

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurulması talimatını verdi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere ile, sabaha karşı 4 sularında başkent Şam ile, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombaladı.

7 Nisan Duma katliamı sonrası operasyon sinyali

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber