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NATO uçağı Taliban mevzisini bombaladı

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan Vilayeti'nde NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracının Taliban mevzilerini bombaladığı bildirildi.

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NATO uçağı Taliban mevzisini bombaladı

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan Vilayeti'nde NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracının Taliban mevzilerini bombaladığı bildirildi.

Badahşan Emniyet Müdürü Abdul Halik Aksay, NATO insansız hava aracının Ragistan ilçesindeki Taliban mevzilerini vurduğunu ifade etti.

Aksay, saldırıda 8 Taliban militanının öldüğünü 15 militanın da yaralandığını belirterek, hava saldırılarının örgüt kontrolündeki diğer bölgelerde de gerçekleşeceğini kaydetti.

Taliban'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Etiketler: Afganistan, taliban, nato uçağı
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