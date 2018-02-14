NATO: Türkiye'den daha fazla terör saldırıları mağduru olmadı

NATO'nun terörle mücadeleye çeşitli şekillerde katkı sağladığını ancak Kuzey Suriye'de fiilen bulunmadığını anımsatan Stoltenberg, "Türkiye’nin bazı meşru güvenlik kaygıları var. NATO müttefiklerinden hiçbir tanesi Türkiye'den daha fazla terör saldırıları mağduru olmadı. Ama biz Türkiye'nin buna orantılı ve ölçülü bir biçimde karşılık vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Stoltenberg, Türkiye'nin NATO müttefiklerine Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgilendirmede bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin NATO müttefiklerine Kuzey Suriye'deki operasyon hakkında bilgilendirmeye devam etmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Zirveye hazırlık

Stoltenberg, savunma bakanlarının toplantısında NATO'nun temmuz ayında üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla gerçekleştireceği zirveye hazırlanacaklarını söyledi.

Toplantının Nükleer Planlama Grubu oturumuyla başlayacağını belirten Stoltenberg, burada NATO nükleer güçlerinin güvenli ve etkili tutulması konusunda istişarelerde bulunacaklarını anlattı.

Yeni merkezler

NATO komuta yapısının modernizasyonu konusunda da kararlar alacaklarına dikkati çeken Stoltenberg, Atlantik ve Avrupa’da askeri seferberliği desteklemek üzere komuta merkezi ve siber operasyon merkezi kurulması konularında anlaşma sağlanmasının beklendiğini ifade etti.

Stoltenberg, gün içerisinde müttefiklerin savunma harcamaları ve yük paylaşımı konusunu da ele alacaklarını ifade ederek, NATO'nun daha fazla para, kapasite ve katkıya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

NATO-AB ilişkileri

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsveç ve Finlandiya bakanlarının katılımıyla AB'nin savunma çabalarını ve NATO-AB iş birliğini tartışacaklarını ifade eden Stoltenberg, "Bu çabalar doğru yollarla gerçekleştirilirse Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki adil yük paylaşımına katkı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, toplantının ikinci gününde NATO'nun savunma ve caydırıcılık duruşuna odaklanacaklarını, istikrar sağlamak ve terörle mücadele konusunda NATO'nun rolünü ele alacaklarını dile getirdi.

NATO'nun DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) ve Irak güçlerine eğitimle destek sağladığını anımsatan Stoltenberg, "Herhangi bir bölgesi bulunmamasına rağmen DEAŞ bir tehdit olmayı sürdürüyor." dedi.

NATO toplantısında Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli temsil edecek. Canikli aralarında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de aralarında bulunduğu muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak: AA