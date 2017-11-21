'NATO tatbikatındaki skandal çok utanç verici'

İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, NATO'da yaşanan tatbikat skandalı hakkında açıklama yaptı.

NATO tatbikatındaki skandalı çok utanç verici bir olay olarak niteleyen İngiliz Büyükelçi, Türkiye'nin NATO'dan uzaklaştığına yönelik söylemlerin absürt olduğunu söyledi.

Moore, Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili ise "Türkiye'nin kendi vereceği bir karardır" değerlendirmesinde bulundu.

Suriyenin siyasi geleceğine de değinen Moore, "Türkiye ve İngiltere olarak Esed'in gitmesi gerekiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Moore, Rakka'daki terör örgütlerinin kirli ittifakıyla ilgili de "Bizim bununla bir ilgimiz yok. Arazideki grupların aldığı karar çok kötü bir fikirdi." ifadelerini kullandı.