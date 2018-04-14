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NATO: Suriye'de yürütülen operasyonu destekliyoruz

ABD'den Suriye rejimine gerçekleştirilen sınırlı operasyonla ilgili olarak NATO'dan "Suriye'de yürütülen operasyonu destekliyoruz" açıklaması yapıldı.

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NATO: Suriyede yürütülen operasyonu destekliyoruz

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de rejime yönelik saldırılarına ilk destek NATO'dan geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'ye yönelik askeri operasyonu desteklediğini belirterek, "ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejiminin kimyasal silah tesislerine karşı yürüttüğü operasyonu destekliyorum. Bu, Suriye rejiminin, Suriye halkına kimyasal silahlarla daha fazla saldırı yapmasını engelleyecek" dedi. 

NATO'nun, Suriye’nin kimyasal silah kullanımını uluslararası norm ve anlaşmalara açık bir ihlal olduğunu ifade ederek sürekli kınadıklarını belirten Stoltenberg, "Kimyasal silahların kullanımı kabul edilemez" diye konuştu. 

Stoltenberg, şunları kaydetti:

"NATO, kimyasal silah kullanımını uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit olarak görüyor ve Kimyasal Silah Sözleşmesini korumanın önemli olduğuna inanıyor. Bu, uluslararası toplum tarafından kolektif ve etkili bir cevap gerektirmektedir."  

Kaynak: TRT Haber, İHA
 

Etiketler: suriye, nato, abd
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