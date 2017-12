NATO, Stoltenberg'in görev süresini 2 yıl daha uzattı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi 30 Eylül 2020'ye kadar uzatıldı.

Açıklamada NATO üye ülkeleri, Genel Sekreteri tebrik etti.

Müttefikler, Stoltenberg'in NATO'nun 21'inci yüzyıldaki güvenlik sınamalarına karşı kendini yenileyeceğine olan güvenlerinin tam olduğunu bildirdi.

Stoltenberg ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 üyenin görev süresinin uzatılması yönünde karar vermesinden dolayı gurur duyduğunu, NATO'yu güçlendirmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Honoured and grateful that the 29 Allies have decided to extend my term as #NATO Secretary General until end of September 2020. Looking forward to continue working together to strengthen the Alliance and keep our citizens safe.