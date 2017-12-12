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NATO, Stoltenberg'in görev süresini 2 yıl daha uzattı

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görevi 2020'ye kadar uzatıldı.

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NATO, Stoltenbergin görev süresini 2 yıl daha uzattı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi 30 Eylül 2020'ye kadar uzatıldı.

Açıklamada NATO üye ülkeleri, Genel Sekreteri tebrik etti.

Müttefikler, Stoltenberg'in NATO'nun 21'inci yüzyıldaki güvenlik sınamalarına karşı kendini yenileyeceğine olan güvenlerinin tam olduğunu bildirdi. 

Stoltenberg ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 üyenin görev süresinin uzatılması yönünde karar vermesinden dolayı gurur duyduğunu, NATO'yu güçlendirmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

NATO'nun 13'üncü genel sekreteri olan Stoltenberg, 1 Ekim 2014'te Anders Fogh Rasmussen'in yerini almıştı. NATO'nun ilk Norveçli genel sekreteri olan Stoltenberg, 2000-2001 ve 2005-2013 dönemleri arasında Norveç başbakanlığı görevini yürütmüştü.

Kaynak: AA
 

Etiketler: nato, Genel Sekreter Stoltenberg
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