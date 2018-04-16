NATO PA Türk heyeti, Suudi Arabistan temaslarına devam ediyor

NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) Türk heyeti, Suudi Arabistan Şura Meclisi’nin davetiyle gerçekleşen ziyaretinin ilk gününde Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'nde verilen brifinge katıldı.

Heyet, NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar'ın yanı sıra CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın'dan oluşuyor.

Brifinge NATO üyesi ülkelerin Riyad'da bulunan büyükelçiliklerinden çok sayıda misyon şefi ve yardımcısı da katıldı.

Türk parlementerler, daha sonra Kral Faysal İslami Çalışmalar ve Araştırmalar Merkezi Başkanı Prens Turki bin Abdulaziz Al Suud ile bir araya geldi. Ortadoğu ve Körfez bölgesinde terör ve güvenlik konularını konuştu.

NATO PA Türk heyeti, Suudi Arabistan Parlamentosu NATO Dostluk Komisyonu Başkanı Prens Halid Al Suud ve komisyon üyeleriyle de görüştü.

Riyad'da bugün başlayan NATO PA NATO Ortaklıkları Alt Komitesi ve Akdeniz-Ortadoğu Özel Grubu Toplantıları 3 gün sürecek.

Kaynak: AA