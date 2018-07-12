NATO liderleri Trump'ın talebini görüşmek üzere acil toplandı

ABD Başkanı Donald Trump, "bazı NATO ülkelerinin" kendilerinden beklenen taahhütleri yerine getirmediğini belirtmiş ve bu ülkelerin ödemelerini yıllardır yapmadığını kaydetmişti.

Başkan Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda NATO ülkelerini hedef almıştı.

Trump paylaşımında, "Bizim kendilerini savunmamızın beklendiği bazı NATO ülkeleri sadece yüzde 2'lik taahhütlerini yerine getirmemekle kalmıyor, aynı zamanda yıllardır yapmadıkları ödemeleri ihmal ediyorlar. ABD'ye geri ödeme yapacakları mı?" ifadelerine yer vermişti.

NATO'da olağanüstü zirve

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO müttefiklerinin savunma harcamaları taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ABD'nin ittifaktan çıkacağı tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

Almanya resmi haber ajansı DPA'ya göre, Trump, savunma harcamalarının artırılmaması durumunda ABD'nin ittifaktan çıkacağı tehdidinde bulundu.

NATO kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise Trump'ın sert çıkışının NATO ortaklarıyla düzenlenen oturumda rahatsızlığa neden olması üzerine liderler, Gürcistan ve Ukrayna ile yapılan toplantıya ara verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 29 lideri olağanüstü oturumda bir araya getirdi.

NATO üyesi ülkeler 2018 yılında savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar ayıracak. İttifak içerisinde en fazla savunma harcamasını ABD gerçekleştirecek. ABD, 706 milyar 63 milyon dolarla NATO'nun toplam savunma harcamasının yarıdan fazlasını tek başına yapacak.

ABD'yi en yakın, 61 milyar 508 milyon dolarla İngiltere, 52 milyar 25 milyon dolarla Fransa, 51 milyar 9 milyon dolarla Almanya, 25 milyar 780 milyon dolarla İtalya, 21 milyar 601 milyon dolarla Kanada izleyecek. Türkiye, 2018'de toplam 15 milyar 219 milyon dolarlık savunma harcaması gerçekleştirecek.

Kaynak: TRT Haber, AA