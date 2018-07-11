NATO liderleri Brüksel'de toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ettikten sonra ilk katıldığı uluslararası zirve, NATO Liderler Zirvesi olacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün başlayacak NATO Zirvesi birçok ilke sahne olacak.

Brüksel'de, 11-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" ilk kez NATO'nun yeni karargah binasında yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, yemin edip Cumhurbaşkanlığı Kabinesini kurduktan sonra ilk kez bir uluslararası zirveye katılacak.

Başkan Erdoğan'ın kabinesinden bazı isimler de NATO zirvesinde "ilk"leri yaşayacak.

Buna göre, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kabinenin "Milli Savunma Bakanı" sıfatıyla ilk kez uluslararası bir zirveye katılacak. Daha önceki NATO zirvelerine "Genelkurmay Başkanı Orgeneral" sıfatıyla katılan Akar, bu yıl gerçekleşecek NATO zirvesinde "Milli Savunma Bakanı" olarak hazır bulunacak.

Berat Albayrak da "Hazine ve Maliye Bakanı" sıfatıyla ilk kez zirveye katılacak.

Güler de ilk kez "Genelkurmay Başkanı" sıfatıyla yer alacak

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler de "Genelkurmay Başkanı" sıfatıyla ilk kez NATO Zirvesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde yer alacak.

Erdoğan da bu kapsamda yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Kabinesinden bazı isimlerle "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" çerçevesinde temaslarda bulunacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek Milli Savunma Bakanı Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da görüşmelere katılması bekleniyor.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşecek

Söz konusu zirve kapsamında Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May başta olmak üzere birçok NATO ülkesinin lideriyle bir araya gelecek ve ikili görüşmeler yapacak.

Görüşmelerde, bazı NATO ülkelerinin bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye verdiği destek ve Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma füzeleri konularının ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile de tek tek görüşmesi bekleniyor.

Atak helikopterleri hava gösterisi yapacak

NATO Zirvesi, aralarında Türk helikopterlerin de bulunduğu 20 askeri helikopterin hava gösterisiyle başlayacak.

İttifakın geleceğine ilişkin önemli kararlar almak üzere NATO üyesi 29 ülkenin liderlerini Brüksel'de bir araya getiren zirve dolayısıyla müttefik ülkelerin askeri helikopterleri öğle saatlerinde hava gösterisi yapacak.

Türkiye'den iki T129 Atak helikopterinin de katılacağı gösteride NATO müttefikleri ABD, Belçika, Fransa, Almanya, Danimarka, Macaristan, İtalya, Polonya, Romanya, Slovenya ve Çekya'dan toplam 20 helikopter yer alacak.

Kaynak: AA