NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmak yeterli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Stoltenberg, Türkiye'nin NATO için kilit öneme sahip olduğunu ve Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmanın yeterli olduğunu söyledi.

"28 müttefik üye de Türkiye'nin öneminin farkında. Çünkü bunu görüyorlar. Türkiye çok değerli bir müttefik. Türkiye ortak savunmamız için çok önemli. Özellikle de terörizmle mücadele açısından, çünkü DEAŞ'ın yenilmesi için oluşturulan küresel koalisyon için altyapı sağlıyor. Bunun için Türkiye'ye minnettarız."

"Türkiye, kendini koruma hakkına sahip"

Zeytin Dalı Harekatı'na da işaret eden Stoltenberg, Türkiye’nin kendini koruma hakkına sahip olduğunu ifade etti. NATO Genel Sekreteri,Türkiye'nin terörizmden en çok etkilenen ülkelerden birisi olduğunu da vurguladı.

Kaynak: TRT Haber