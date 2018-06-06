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NATO'dan 'Münbiç' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki zor duruma çözüm bulma çabalarının NATO için de önemli olduğunu söyledi.

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NATOdan Münbiç açıklaması

Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen basın toplantısında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki zor duruma çözüm bulma çabalarının NATO için de önemli olduğunu söyledi.

Stoltenberg, yol haritasının detayları hakkında görüş bildirmesinin mümkün olmadığını ve bunun iki NATO müttefiki tarafından belirleneceğini kaydetti.

Washington ve Ankara ziyaretlerinde muhataplarıyla Münbiç konusunu görüştüğünü kaydeden Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Münbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Stoltenberg, terörle mücadeleyi sürdürürken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: türkiye, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Münbiç yol haritası, abd
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