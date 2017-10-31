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Buradasınız : » » NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Japonya'da

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Japonya'da

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun, Rusya ve Çin ile diyalog içinde olması gerektiğine inandığını belirterek, yeni bir soğuk savaş istemediklerini söyledi.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Japonyada

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, Rusya ve Çin ile diyalog içinde olması gerektiğine inandığını belirterek, yeni bir soğuk savaş istemediklerini bildirdi.

Rus haber ajansı Sputnik'de yer alan habere göre, Japonya'yı ziyaret eden Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi'nin sürdürülmesinden yana olduklarını belirtti.

NATO'nun, Rusya ve Çin ile diyalog içinde olması gerektiğine inandığını dile getiren Stoltenberg, "Diyaloğa inanıyoruz çünkü yeni soğuk savaş istemiyoruz." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ve Çin'i izole etme niyetinde olmadıklarını kaydetti.

Yeni bir silahlanma yarışı da istemediklerini belirten Stoltenberg, "Rusya bizim komşumuz. Görüş ayrılıklarımız olduğunda, oturup bunları çözmeliyiz." ifadesine yer verdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya gelen Stoltenberg, Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silah programlarının, "küresel bir yanıt gerektiren küresel bir tehdit teşkil ettiğini" kaydederek, "Kuzey Kore, nükleer ve balistik programlarından vazgeçmeli." ifadesini kullanmıştı.

Abe ile sorunun barışçıl çözümü için Pyongyang yönetimine karşı güçlü uluslararası baskı uygulanması konusunda hemfikir olduklarını dile getiren Stoltenberg, NATO ve Japonya'nın güvenlik, siber saldırılar ve terörizmle mücadele konularında iş birliğini artırma kararı aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, nato, rusya, çin
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