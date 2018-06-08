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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afgan güvenliğine mali destek kararının alınacağından eminim

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bugünkü görüşmelerin ardından Brüksel Zirvesi'nde Afgan güçlerine verilen mali desteğin uzatılma kararının alınacağından eminim" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afgan güvenliğine mali destek kararının alınacağından eminim

Brüksel'de iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son oturumda Afganistan'daki güvenlik durumu ve NATO'nun Kararlı Destek Misyonu'nu ele aldıklarını söyledi.

NATO müttefiklerinin Kararlı Destek Misyonu'na katkılarını artırdığına dikkat çeken Stoltenberg, "Bugün gerçekleşen görüşmelerin ardından Brüksel Zirvesi'nde Afgan güvenlik güçlerine verilen mali desteğin 2024'e kadar uzatılma kararının alınacağından eminim" dedi.

NATO'nun Afganistan'ın güvenliğini sağlamak için güçlü kararlılığını sürdüreceğini kaydeden Stoltenberg, ülkenin hala önemli sınamalarla karşılaştığını ancak Afgan yerel güçlerinin büyük başarılar kaydettiğini belirtti.

Stoltenberg, NATO'nun temel amacının barışçıl bir çözüm elde edilmesi için Afgan güvenlik unsurlarını güçlendirmek olduğunu hatırlatarak, "Uzun vadeli siyasi çözüm için Afganların yönettiği ve sahiplendiği bir barış süreci büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: nato savunma bakanları toplantısı, nato, mali destek, Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Brüksel Zirvesi, Afganistan
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