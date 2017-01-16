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Buradasınız : » » "NATO bu haliyle modası geçmiş durumda"

"NATO bu haliyle modası geçmiş durumda"

Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturacağı tarih yaklaşırken, radikal fikirlerinden geri adım atmıyor. Fikirlerini Avrupa basını ile bir kez daha paylaştı.

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&quot;NATO bu haliyle modası geçmiş durumda&quot;


Donald Trump,  İngiliz Times ve Alman Bild gazetelerinin sorularını cevaplandırdı.

Mülakatın en dikkat çeken bölümü Donald Trump'un, Ortadoğu ve Nato ile ilgili açıklamaları oldu.

"Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmalı ve maliyetini Körfez'deki müttefiklerimiz karşılamalı. Irak'ın işgalini kınıyorum. Muhtemelen tarihimizdeki en kötü kararlardan birisiydi" dedi. 

"NATO bu haliyle modası geçmiş durumda" 

Donald Trump'un eleştiri oklarından Nato da nasibini aldı. Trump'a göre mevcut haliyle Nato modası geçmiş bir organizasyon. 

Trump sözlerini şöyle bürdürdü;

"Yıllar önce kurulan ve teröre karşı önlem almayan Nato'nun modası geçti. Üye ülkeler ödemeleri gerektiği kadar para ödemiyor. yalnız 5 ülke Nato bütçesine katkı sağlıyor. Daha fazla ülke katkı sağlamalı. Nato benim için önemli."

Brexit "akıllıca bir karar"

Times gazetesi adına mülakatı yapan İngiltere'nin eski Adalet Bakanı Michael Gove ,  Trump'dan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini değerlendirmesini istedi.

"Avrupa Birliği ülkeleri mültecilerden dolayı birçok sorunu almasaydı İngiltere de ayrılmazdı. kendi kimliğini sürdürmek isteyen başka ülkeler de bu yolu izleyecek. Avrupa Birliği, Almanya için bir araç haline geldi. Merkel'in mültecileri kabul etmesi felaket bir hataydı"

Trump, AB'den başka ülkelerin de ayrılmak isteyeceğini sözlerine ekledi. 

Rusya'yı da unutmadı 

Moskova'ya sıcak mesajlar göndermeyi ihmal etmeyen Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını ise ciddi miktarda nükleer silahın yok edilmesine bağladı.

Etiketler: Donald Trump, avrupa basını, times, Bild, nato, Brexit, rusya
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