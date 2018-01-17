NATO Askeri Komitesi toplantısı sona erdi

Brüksel'de gerçekleşen NATO Askeri Komitesi toplantısı iki gün sürdü.

Toplantının ardından NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve NATO'nun Yüksek Müttefikler Dönüşüm Komutanı General Denis Mercier ortak basın toplantısı düzenledi.

Pavel, Genelkurmay başkanlarının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le temmuz ayında gerçekleşecek NATO Zirvesi için ittifakın askeri ve siyasi öncelikleri konusunu görüştüklerini anlattı.

"Avrupa'nın güneyindeki güvenlik durumu herkesi etkiliyor"

Genelkurmay başkanlarının NATO ortaklarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşulan konulardan biri de Avrupa'nın güneyindeki güvenlik durumuydu.

Pavel, "Bu durum NATO'nun karşılaştığı en önemli güvenlik sınamalarından birini oluşturuyor ve tüm dünyadaki ülkeleri etkiliyor." diye konuştu.

Afganistan'daki mevcut durumun da görüşüldüğünü ve NATO müttefiklerinin Afganistan yerel güçlerinin gelişim ve başarılarını da memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Pavel, Genelkurmay başkanlarının NATO komuta yapısının güçlü, çevik ve işlevsel olması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Bu konuya ilişkin siyasi kararlar ise şubat ayında gerçekleşecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda alınacak.

Pavel, genelkurmay başkanlarının Galler ve Varşova'daki NATO zirveleri ile 25 Mayıs'ta gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

"Rusya stratejik bir rakip olarak tekrar ortaya çıktı"

ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti de NATO'nun karşı karşıya kaldığı stratejik güvenlik ortamının değiştiğine dikkati çekti.

Scaparroti, "Rusya'nın stratejik bir rakip olarak tekrar ortaya çıkması, Afrika ile Ortadoğu'da istikrarsızlık ve terörizm güvenlik ortamımızı yeniden şekillendiriyor." dedi.

Yeni güvenlik ortamında teknolojik gelişmelerin önemine değinen Scaparroti, bu teknolojilere devlet aktörlerinin yanı sıra devlet dışı aktörlerin de erişimi olmasının yeni tehditler doğurduğunu söyledi.

"Stratejik birlik bizi güçlü kılar." diyen Scaparroti, NATO komuta yapısının esnek, dirençli ve gerekli olduğu durumlarda hızlı şekilde harekete geçirilebilir olması gerektiğini vurguladı.

Pakistan-ABD ilişkileri

ABD ile Pakistan arasında gerilen ilişkiler ve bu durumun NATO'nun Afganistan'daki operasyonlara etkisine ilişkin soruya Pavel, "Tüm bölgesel aktörleri Afganistan'ın güvenliği ve istikrarına katkı sunacak biçimde iş birliği yapmaya davet ediyorum." dedi.

Pakistan'ın terörizme çözüm bulmak için adımlar attığını belirten Pavel, bunun yanı sıra halen yapılması gerekenler olduğunu ve bu konuda NATO'ya da görev düştüğünü söyledi.

DEAŞ'la mücadele

Pavel, Irak'ta DEAŞ'la mücadeleye yönelik soruya da "DEAŞ'ın fiziksel olarak yenildiğini söyleyebiliriz. Ancak, bu ideolojik olarak yenildiği anlamına gelmiyor. Irak'ın bu konuda desteğe ihtiyacı olacak." diye karşılık verdi.

NATO'nun Irak'a desteğini sürdüreceğini vurgulayan Pavel, gelecek ayki NATO Savunma Bakanları toplantısında da konunun ele alınacağını kaydetti.

Kaynak: AA