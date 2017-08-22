NATO ABD'nin yeni Afganistan stratejisinden memnun

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam açıkladığı yeni Afganistan stratejisine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Başkan Trump'ın Afganistan ve bölgeye yönelik olarak sahadaki duruma göre uygulamayı planladığı yeni stratejisini memnuniyetle karşıladım. NATO Afganistan'a ilişkin kararlılığını koruyor." ifadesine yer verdi.

NATO müttefiklerinin halihazırda Afganistan'daki mevcudiyetlerini arttırmaya karar verdiklerini hatırlatan Stoltenberg, ülkede yaklaşık 12 bin NATO birliğinin bulunduğu bilgisini paylaştı. Stoltenberg, 15'ten fazla NATO üyesinin ittifakın yürüttüğü Kararlı Destek Misyonu'na ek katkı sağlayacağını bildirdiğini açıkladı.

"11 Eylül terör saldırısı NATO'yu Afganistan'a soktu"

Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'da bulunmasının ABD'de 11 Eylül 2001'de gerçekleşen terör saldırısının doğrudan sonucu olduğuna işaret etti. Bu saldırının ardından NATO'nun ilk kez ortak savunma maddesini işlettiğini hatırlatan Stoltenberg, şöyle devam etti:

"NATO desteği sayesinde artık Afganistan'ın yaklaşık 350 bin asker ve polisten oluşan profesyonel bir güvenlik gücü var. 2014 yılında tüm güvenlik sorumluluğunu başarılı bir şekilde onlara devrettik."

NATO'nun temel amacının Afganistan'ın tekrar bir "terör cennetine" dönüşmesini engellemek olduğunu belirten Stoltenberg, Afganistan'da tüm tarafların siyasi bir anlaşma için çaba sarfetmesini istedi.

ABD'nin yeni Afganistan stratejisi

ABD Başkanı Donald Trump dün Virginia'daki Fort Myer askeri üssünde yaptığı konuşmada, ABD'nin Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesinin "öngörülebilir ve kabul edilemez" sonuçlarını önlemek için mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini açıklamıştı.

ABD'nin Afganistan'da sahadaki duruma göre hareket edeceğini aktaran Trump, "Afganlar kendi ulusunu inşa edecek ve kendi geleceğini belirleyecek. Onların başarılı olmasını istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.