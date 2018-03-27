NATO, 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti

Rusya'yı, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının sinir sistemini etkileyen bir kimyasal kullanarak zehirlenmesinden sorumlu tutan İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etmesiyle başlayan tepki, dünya genelinde yankı buldu.

Dünya genelinde 25 ülke 140 Rus diplomatı sınır dışı etti. Sayının gelecek günlerde daha da artması bekleniyor.

Ajan krizine NATO'da dahil oldu

NATO, bünyesinde bulunan 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etme kararı aldı.

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