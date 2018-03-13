National Geographic dergisinden 'ırkçılık' itirafı

National Geographic Genel Yayın Yönetmeni Susan Goldberg, derginin uzun yıllar boyunca ırkçı yayınlar yaptığını söyledi.

Derginin Nisan sayısında Goldberg'ün, "Uzun yıllar ırkçı yayınlar yaptık. Bunu kabul etmemiz gerekiyor" başlıklı bir mektubu yayımlandı.

Geçmişe bakıldığında derginin bugün asla yapmayacağı bir hikaye anlatma şekline sahip olduğunun görüleceğini söyleyen Goldberg, Virginia Üniversitesi'nden fotoğrafçılık tarihi araştırmacısı John Edwin Mason'ın, 1888'de kurulan derginin 1970'lere kadar olan yayınlarını incelediğini belirtti.

Dergide 1970'lere kadar ABD'de yaşayan renkli tenli insanların göz ardı edildiğini dile getiren Goldberg, fotoğraflarda bu renkli tenli insanların egzotik, sıklıkla elbisesiz, mutlu avcılar ve kutsal vahşiler gibi gösterildiğini ifade etti.

Derginin İnovasyon Merkezi'ne başkanlık eden Prof. Sami Hüsni, dünyada 30 milyon kişiye ulaşan derginin artık böyle yayınlar yapmamasının önemli olduğunu vurgulayarak, dergide azınlık kesimden yazarlara ve fotoğrafçılara daha fazla yer verilerek geçmiş için özür dilenebileceğini söyledi.

Kaynak: AA