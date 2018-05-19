NASA tarihinin en ilginç diyaloğu: -SD kart yok ne demek? -Kart yok demek

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan bir astronot, 2018’in beşinci uzay yürüyüşünü yapmak için hazırlanıyordu. NASA, astronotun uzay yürüyüşü sırasında canlı yayın gerçekleştirmesini istedi. Fakat astronot, canlı yayın konusunda tuhaf bir sorun yaşadı.

İşte NASA ve astronot arasında geçen tarihi konuşma:

- Astronot: "Hey Houston, GoPro ile ilgili bir sorum var, gerçekten, hızlı bir şekilde sorabilir miyim?

- NASA: Hepimiz dinliyoruz. Devam et.

- Astronot: Kayıt düğmesine basıyorum, 'SD kart yok' uyarısı alıyorum. Kayıt ederken böyle bir şey görmem gerekir mi? Bir de eğer kayıt ediyorsa, kırmızı ışık yanmalı mı?”

- Diğer Astronot: Duyamıyoruz.

- NASA: "Tamam, süper. Eğer GOPro'da kart varsa kayıt yapılırsa kırmızı bir ışık olmalı."

- Astronot: Peki kart yok diyorsa?

- NASA: "Sanırım bu kart yok demek. Yine de kontrol edeceğiz, dayan."

Fakat bu yanıta rağmen göreve hazırlanan astronot hala sorunun ne olduğunu anlayamadı ve tekrar ‘’SD yok, bu ne anlama geliyor?’’ diye sordu.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre astronot SD kartı bulamadığı için görevine canlı yayın gerçekleştiremeden devam etti.

Sonunda, astronot yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı ve "iyi, bunu pakete geri koyabiliriz sanırım" dedi.

Kaynak: Reuters