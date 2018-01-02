Nahda Hareketi'nin lideri Raşid Gannuşi: Türkiye tuzakları bir bir bozdu

Tunus'taki Nahda Hareketi'nin lideri, Tunus eski Başbakanı Raşid Gannuşi, 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdi.

Darbe girişimini duyduğunda Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından biriyle iletişime geçtiğini anlatan Gannuşi şunları aktardı:

"Tarihi bir geceydi. Elhamdülillah başarıyla sonuçlandı. Genç-yaşlı, kadın-erkek herkesin tanklar karşısında ve uçakların bombardımanı altında ülkesini savunduğunu gördük. 15 Temmuz bize özgürlüğü tatmış bir halkın despotluk dönemini asla kabul etmeyeceğini gösterdi. Türkiye tuzakları bir bir bozdu."

Raşid Gannuşi, ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Kudüs kararının ardından Türkiye'nin liderliğinde atılan adımların önemine de vurgu yaptı.

"Ümmet; liderlik, birlik ve stratejik planlama eksikliğini çekiyor" diyen Gannuşi, bu boşluğun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından doldurulduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber