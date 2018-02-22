Nahda Hareketi'nin adli sicili temizlendi

Tunus'ta Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 1987-2010 yıllarında verdiği tüm hükümlerin geçersiz sayıldığı ve söz konusu mahkemelerin Nahda Hareketi hakkındaki kararlarının tümünün bozulduğu belirtildi.

Yerel basına konuşan Avukat Fethi Abid, "Tunus İdare Mahkemesi'nin eski Cumhurbaşkanı Habib Burgiba'nın 1987'de İslami hareketlerin yöneticilerinin yargılaması için yaptığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri heyeti atamalarının geçersiz sayılmasına karar verdiğini" açıkladı.

Abid, İdare Mahkemesi'nin söz konusu kararıyla Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 1987-2010 yıllarında verdiği tüm hükümlerin bozulduğunu ifade etti.

Nahda Hareketi'nden "tarihi bir duruş" yorumu

Öte yandan dönemin Devlet Güvenlik Mahkemeleri tarafından pek çok yöneticisi hakkında idama varan hükümler verilen Nahda Hareketi, İdare Mahkemesi'nin aldığı bu karara destek verdi.

Nahda Hareketi''nden yapılan yazılı açıklamada söz konusu karar "tarihi bir duruş" şeklinde nitelendirildii.

Kaynak: AA