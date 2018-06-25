Nahda Hareketi Partisi'nden Erdoğan'a tebrik

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda kazandığı başarı ve AK Parti ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın da Meclisteki sandalyelerin büyük kısmını kazanmasından ötürü tebrik edildi.

Açıklamada, "Nahda Hareketi Partisi, Türk halkını ve tüm siyasi güçleri, seçimlere katılım oranının da gösterdiği şekliyle Türk halkındaki demokratik seçim asaletini yansıtan bu önemli seçim başarısından ötürü tebrik ediyor ve bu başarının iki ülke arasındaki kardeşlik ve işbirliği bağlarını güçlendirmesini temenni ediyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA