NAFTA Ticaret Anlaşması'nda kritik hafta

ABD, Kanada ve Meksika arasında ticarete uygulanan gümrük vergilerini bazı istisnalar dışında sıfırlayan NAFTA Ticaret Anlaşması'na dair güncellemeler, bu hafta Beyaz Saray'da görüşülecek.

Müzakerelere yakın kaynaklar, en kritik konulardaki tıkanıklık nedeniyle bir belirsizlik ve karamsarlık hissi yaşandığını ileri sürdü. Tıkanıklığın merkezinde ise ABD Başkanı Donald Trump var.

Seçim kampanyası döneminde "NAFTA'nın, ABD'nin çıkarlarına uygun olmadığını" belirten Trump, göreve geldikten sonraki ilk haftasında bu anlaşmayı yeniden müzakereye açacağını açıklamıştı.

Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) yasa dışı göçmenlerle ilgili bir madde eklenmesini teklif etmişti.

"Göçmenlik yasaları çok sert olan Meksika, insanların ABD’ye gitmesini engellemelidir. Bunu yeni NAFTA Anlaşması’nın bir şartı haline getirebiliriz. Ülkemiz, bu olanları kabul edemez. Ayrıca, duvar yatırımlarını hızlandırmalıyız."

Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast.