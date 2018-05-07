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Buradasınız : » » NAFTA Ticaret Anlaşması'nda kritik hafta

NAFTA Ticaret Anlaşması'nda kritik hafta

Kuzey Amerika ülkeleri arasında yürütülen NAFTA Ticaret Anlaşması'nı güncelleme çalışmaları, bu hafta başlıyor.

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NAFTA Ticaret Anlaşmasında kritik hafta

ABD, Kanada ve Meksika arasında ticarete uygulanan gümrük vergilerini bazı istisnalar dışında sıfırlayan NAFTA Ticaret Anlaşması'na dair güncellemeler, bu hafta Beyaz Saray'da görüşülecek.

Müzakerelere yakın kaynaklar, en kritik konulardaki tıkanıklık nedeniyle bir belirsizlik ve karamsarlık hissi yaşandığını ileri sürdü. Tıkanıklığın merkezinde ise ABD Başkanı Donald Trump var.

Seçim kampanyası döneminde "NAFTA'nın, ABD'nin çıkarlarına uygun olmadığını" belirten Trump, göreve geldikten sonraki ilk haftasında bu anlaşmayı yeniden müzakereye açacağını açıklamıştı.

Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) yasa dışı göçmenlerle ilgili bir madde eklenmesini teklif etmişti.

"Göçmenlik yasaları çok sert olan Meksika, insanların ABD’ye gitmesini engellemelidir. Bunu yeni NAFTA Anlaşması’nın bir şartı haline getirebiliriz. Ülkemiz, bu olanları kabul edemez. Ayrıca, duvar yatırımlarını hızlandırmalıyız."

 

NAFTA Anlaşması nedir?

Dönemin ABD, Kanada ve Meksika devlet başkanları George H.W. Bush, Brian Mulroney ve Carlos Salinas tarafından 12 Ağustos 1992'de Washington'da imzalanan NAFTA Antlaşması, üye ülkeler arasındaki ticarete uygulanan gümrük vergilerini bazı istisnalar dışında sıfırlıyor.

NAFTA'nın amacı, üç ülke arasın­daki ekonomik uçurumların kapatılarak, Kuzey Amerika kıtasına toplu halde ekonomik ve toplumsal istikrar kazandırmak.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, NAFTA, meksika, Kanada, abd
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