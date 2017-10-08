'Myanmar’ın tam demokrasiye geçebilmesi on yıllar sürebilir'

Hindistan’ın Jindal Üniversitesi Güneydoğu Asya Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nehginpao Kipgen, Arakan’da yaşanan şiddet olayları nedeniyle Myanmar’ın tam bir demokrasiye geçebilmesinin on yıllar sürebileceği belirtti.

Kipgen, Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Myanmar’ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini vurgulayan Kipgen, “Rohingyaların kimlik ve vatandaşlık sorunu gibi temel meseleleri ele alınmadığı sürece güvenlik tehdidinin devam edeceğinin anlaşılması gerekiyor." diye konuştu.

Doç. Dr. Kipgen, "Arakan’da yaşanan şiddet olayları nedeniyle Myanmar’ın tam bir demokrasiye geçebilmesi on yıllar sürebilir." dedi.

Kipgen, ordu ve aşırı milliyetçi gruplar dahil çok sayıda Myanmarlı için Rohingyaları Myanmar vatandaşı olarak kabul etmenin zor hatta imkansız olabileceğine dikkati çekerek "Asıl sorun Myanmar ve Bangladeş hükümetlerinin Rohingya Müslümanlarını kendi vatandaşı olarak kabul etmeye gönüllü olmamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede devam eden krizin ülkedeki barış sürecini baltalayacağını savunan Kipgen, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun yanı sıra Myanmar ve Bangladeş’in Arakanlı Müslümanların ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini kaydetti.

Güneydoğu Asya Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kipgen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Myanmar hükümeti, Arakanlı Budistler ve Rohingya Müslümanları arasındaki zorunlu etnik ayrımı sonlandırmak, Rohingyaların vatansızlık sorunu üzerine eğilmek ve Rohingya topluluğunun serbest dolaşımına yönelik kısıtlamaları kaldırmak için somut adımlar atmalı."

Yaklaşık 1,5 aydır Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda binlerce Müslüman hayatını kaybederken, bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Yüzlerce köyün, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildiği saldırılar yüzünden, BM’ye göre yarım milyondan fazla Rohingya, Myanmar’ın Arakan eyaletinden Bangladeş’e geçti.