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Buradasınız : » » Myanmar'daki su festivali bu yılda faciaya dönüştü

Myanmar'daki su festivali bu yılda faciaya dönüştü

Myanmar yeni yılı dolayısıyla ülkede 4 gün süren Thingyan Su Festivali'nde 285 kişinin hayatını kaybettiği, bin 73 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Myanmardaki su festivali bu yılda faciaya dönüştü

Yerel basındaki haberlerde, Myanmar'da festival süresince işlenen suçların ve meydana gelen kazaların sayısının bin 200'ü bulduğu, bu olayların 285 kişinin yaşamını yitirmesine, bin 73 kişinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

Geçen yılki festivalde 967 suç işlendiği ve 272 kişinin yaşamını yitirdiğine işaret edilerek bu yıl ölü sayısının arttığı kaydedildi.

Myanmar'da "Thingyan", Tayland ve Laos'ta "Songkran", Kamboçya'da ise "Chuol chhnam thmey" olarak bilinen festival sırasında, kentler ve kasabalarda çok sayıda kişi su tabancası, kova ve hortumlarla birbirlerini ıslatarak dans ediyor ve sembolik olarak "geçen yılın günahlarından arınmaya" çalışıyor. 

Etiketler: myanmar, su festivali
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