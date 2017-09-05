'Myanmar'daki şiddet olaylarıyla ilgili endişelerimi BMGK'ya bildirdim'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan insan hakları ihlalleri, güvenlik sorunları ve insani durumla ilgili derin endişe duyuyorum. Myanmar'daki şiddet olaylarıyla ilgili endişelerimi ve atılmasını tavsiye ettiğim adımlara ilişkin konuları BM Güvenlik Konseyine mektupla bildirdim." dedi.

"Myanmar'daki yetkililer bu şiddet kısırdöngüsünü kırmak için kararlı adımlar atmalılar ve tüm ihtiyaç içinde olanlara insani yardım ulaşımını ve güvenliği temin etmeliler." diyen Guterres, şunları söyledi:

"Kendilerine, hayat kurtaran insani yardım hizmetlerinin kesintisiz girişine izin vermeleri çağrısı yapıyorum. Bununla birlikte bu krizin temelinde yatan sorunlara çözüm bulunması için hayata geçirilecek etkili planlar ertelenemez. Arakan'daki Müslümanlara vatandaşlık ya da en azından şimdilik normal bir hayat sürmelerini temin edecek yasal statü verilmesi hayati önem taşıyor. Seyahat etme özgürlüklerini kazanma, çalışma hayatı, eğitim ve diğer hizmetlere girebilmeleri için bunlar sağlanmalı."

Guterres, "Myanmar'da etnik temizlik riskiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ama durumun o noktaya varmamasını umuyorum. Myanmar'daki sivil ve askeri otoritelere bu şiddete son vermeleri çağrısı yapıyorum. Bu krizin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Kuzey Kore nükleer denemeleriyle küresel normları yıktı ve gereksiz ve pervasızca milyonlarca insanın hayatını riske atıyor." dedi.