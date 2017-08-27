  • 27 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Myanmar'daki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya yükseldi

Myanmar'da polis ve sınır karakollarına düzenlenen saldırılar sonrasında çatışmalar devam ederken, şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya yükseldi.

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Myanmardaki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 96ya yükseldi

Myanmar'ın Arakan eyaletinin Maungdaw bölgesinde polis ve sınır karakollarına düzenlenen saldırılar sonrasında çatışmalar devam ederken, şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya yükseldi.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin ofisinden yapılan açıklamada, karakollara düzenlenen saldırılarda ve sonrasında devam eden çatışmalarda ölenlerin sayısının 96'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 12 güvenlik personeli ve 6 sivilin de bulunduğu ölenlerden çoğunun saldırgan olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları ise basına yaptıkları açıklamalarda, bölgedeki çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan Arakanlı Müslümanları destekleyen kuruluşlar bölgedeki şiddet olaylarında açıklanandan daha fazla sivilin yaşamını yitirdiğini savundu.

Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçiş mücadelesi

Bangladeş Sınır muhafızlarından Korgeneral Manzurul Hasan Han, Bangladeş'e geçmeye çalışan bine yakın Arakanlı Müslüman'ın kordona alındığını açıkladı.

Bangladeş'e girişleri sınır muhafızlarınca engellenen yüzlerce Arakanlı Müslüman'ın da sınırdaki Banbardan bölgesindeki sahipsiz topraklarda sıkışıp kaldığı kaydedildi.

Kharangakhali sınır noktası yetkilisi Celal Ahmed, yaptığı açıklamada, dün gece Cox's Bazar kentindeki iki sınır noktasından yaklaşık 2 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e girdiğini söyledi.

Myanmar-Bangladeş sınırındaki görgü tanıkları, sınır bölgesinde silah sesleri duyulduğunu ve Myanmar semalarında askeri helikopterlerin dolaştığını belirtti. AA

Etiketler: şiddet olayları, saldırı, myanmar, çatışma
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