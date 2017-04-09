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Buradasınız : » » Myanmar'daki feribot kazasında ölü sayısı 30'a yükseldi

Myanmar'daki feribot kazasında ölü sayısı 30'a yükseldi

Myanmar'da bir feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a çıktığı bildirildi.

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Myanmardaki feribot kazasında ölü sayısı 30a yükseldi

Myanmar'da bir feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a çıktığı bildirildi.

Yerel liman idaresi yetkilisi Ko Ko Naing, Ayeyarwaddy deltasındaki Nga Wun Nehri'nde önceki gün akşam saatlerinde alabora olan feribotta toplam 60 kişi olduğunu ifade etti.

Feribottakilerin 30'unun kurtarıldığını belirten Naing, çoğunluğu kadın ve çocuk 30 kişinin de yaşamını yitirdiğini aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini kaydeden Naing, polisin olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldığını dile getirdi.

Pathein kentindeki düğünden geri dönen yolcuları taşıyan feribot alabora olmuştu. AA

Etiketler: Myanmar feribot kazası
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