Myanmar'da yeni devlet başkanı Win Myint oldu

Parlamentonun iki kanadının ortak oturumunda yapılan ve üç adayın yarıştığı seçimde Win Myint, 403 oyla devlet başkanlığı görevine getirildi.

Oturumda ordunun adayı Myint Swe 211, Devlet Başkanı Yardımcısı Henry Van Tio 18 oy aldı.

Myanmar'ın yarım yüzyılı aşkın bir süre sonra ilk sivil devlet başkanı olan Htin Kyaw, geçen hafta kötüleşen sağlığını gerekçe göstererek görevinden ayrılmıştı. 66 yaşındaki Win Myint, Htin Kyaw'un görevden ayrılmasının hemen ardından parlamento başkanlığından istifa etmişti.

Myanmar Parlamento Başkanlığı'na da Şan eyaletinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen eski milis lideri Tin Khun Myat getirilmişti.

Kyaw'ın bu göreve getirilmesinin ardından Myanmar'ın fiili lideri Suu Çii, devlet başkanlığından sorumlu devlet bakanlığına atanmıştı.

Htin Kyaw, 2016 Mart ayında devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

Kaynak: AA