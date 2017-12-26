Myanmar'da tutuklanan TRT World çalışanları serbest bırakılıyor

Myanmar Parlamentosu üzerinde yaptıkları çekim sırasında insansız hava aracı (drone) kullanarak uçuş kurallarını ihlal ettikleri savunulan TRT World ekibi, Ekim ayından bu yana Myanmar'da tutuklu yargılanıyor.

Myanmar polisi iki TRT World çalışanının serbest bırakılması için mahkemeye başvurdu. Perşembe günü yapılacak duruşmada mahkemenin, polisin bu talebini dikkate alarak gazetecileri serbest bırakması öngörülüyor.

Mahkemenin 9 Ocak'a kadar tutukluluk halinin devamını istediği gazetecilerin, iyi halden daha erken serbest bırakılmaları bekleniyor.

Myanmarda gözaltına alınan TRT World çalışanı iki gazeteci ve gazetecilerin iki yardımcısı çıkarıldıkları mahkemede 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Belgesel yapımcısı olarak serbest çalışan muhabirlerin gözaltına alınmasından 4 gün sonra TRT World'den yapılan açıklamada, Myanmar Enformasyon Bakanlığı'nın çekim konusunda önceden bilgilendirildiği belirtilmişti.

Kaynak: Reuters / TRT Haber