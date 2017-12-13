Myanmar'da Reuters'ın muhabirleri gözaltına alındı

Myanmar Basın Konseyinin bir üyesi, yanlarında resmi belgelerin nüshaları bulunan Reuters çalışanı iki gazetecinin, dün geç saatlerde "Devlet Sırları Yasası"nı çiğnemekten gözaltına alındığını açıkladı.

Reuters'tan BBC'ye yapılan açıklamada ise Myanmar'da görevli muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo için "kayıp ilanı verildiği ve yerlerinin tespit edilmesi için her türlü çabanın gösterildiği" belirtildi.

Yerel Frontier Myanmar gazetesi de Wa ve Kyaw'un ülkenin ticari başkenti Yangon dışında gözaltına alındığını yazdı.

Haberde, muhabirlerin, ellerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritasının ve askeri raporların bulunması üzerine "Devlet Sırları Yasası" çerçevesinde gözaltına alındığı ifade edildi.

Yayın kuruluşu Irrawaddy, muhabirlerin suçlu bulunması halinde 14 yıla kadar hapse mahkum edilebileceğini duyurdu.

Myanmar'da parlamento binası yakınında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Lau Hon Meng ve Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı şoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe, başkent Nepido'da mahkemeye çıkarılmıştı. TRT World adına çalışan 4 kişi, 10 Kasım'da ruhsatsız drone bulundurmaktan ikişer ay hapse mahkum edilmişti.

TRT World çalışanlarından ikisine daha sonra ek suçlamalar yöneltilmişti.

Myanmar yönetiminin özellikle orduyla bağlantılı konularda özgür basına baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 626 bine ulaştı. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

AA