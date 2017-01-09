Myanmar'da köye inen filler dehşet saçtı

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Şan eyaletinin Mong Mate ilçesine bağlı Sint Kin köyüne saldıran fil sürüsünün, 9 yaşındaki bir erkek çocuk dahil 5 kişiyi öldürdüğünü, birçok evi yerle bir ettiğini açıkladı.

Yetkililerden Swe Thein, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerden 3'ünün kadın, birinin çocuk olduğunu belirtti. Swe Thein, yaşam alanın darlığı ve gıda sıkıntısının, filleri, bu tür saldırılara ittiğini kaydetti.

Ülkede ormanlık alanların yok edildiği bölgede filler, 2010 ila 2016 yıllarında insanların yaşadığı mekanlara saldırarak, en az 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Myanmar'daki yaklaşık 3 bin filin yaşadığı ifade ediliyor. Fil nüfusundaki azalmasının nedeni olarak ormanlık alanların yok edilmesi ve fildişi ticareti için yasa dışı avlanma gösteriliyor.