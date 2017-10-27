Myanmar'da Hristiyan rahiplere hapis cezası

Myanmar'ın kuzey doğusundaki Şan eyaletinde iki Hristiyan rahip, etnik ayrılıkçı isyancılara destek verdikleri gerekçesiyle hapse mahkum edildi.

Eyaletin kuzeyindeki Lashio kentinde mahkeme, Protestan Baptist Kilisesi'ne mensup 65 yaşındaki rahip Dumdaw Nawng Lat ve 35 yaşındaki gençlik vaizi Langjaw Gam Seng'i Myanmar ordusunun geçen yıl kasım ayında Mongko kentindeki Katolik Kilisesi'ne hava saldırısını izleyen gazetecilere yardım ettikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, 9 ay süren yargılamanın sonunda, Nawng Lat'a 4 yıl 3 ay, Gam Seng'e 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Her ikisi de Kaçin etnik azınlığına mensup rahipler, orduyu karalamak ve ayrılıkçılara destek vermekten suçlu bulundu.

Rahipler, aralık ayında bölgede Kaçin ve diğer etnik gruplara mensup üç örgüt ile Myanmar ordusu arasında yaşanan çatışmalar sırasında askerler tarafından gözaltına alınmıştı.

Rahiplerin avukatı Brang Di, mahkemenin kararının haksız olduğunu, sanıkların rahiplik görevleri dışında suç sayılabilecek herhangi bir eylemde bulunmadıklarını, silahlı gruplarla ilgileri olmadığını savundu.

Myanmar'da ordu güçleri ülkenin kuzeybatısındaki eyalette silahlı gruplarla mücadele bahanesiyle işlediği insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştiriliyor.

Kaynak: AA